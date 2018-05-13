هيئة الاتصالات وشركة بريد ليبيا تنظمان ورشة عمل حول العنونة البريدية.







طرابلس 13 مايو 2013 ( وال ) ـ نظمت الهيئة العامة للاتصالات

والمعلوماتية اليوم الأحد، بطرابلس ورشة عمل بالتعاون مع شركة بريد ليبيا

تحت عنوان (العنونة البريدية ضرورة أم كماليات) .

وحضر أعمال الورشة، وكيل وزارة التعليم العالي وعدد من المسؤولين

بالهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية وشركة بريد ليبيا وشركات

الاتصالات وتقنية المعلومات وعدد من المختصين في عدد من القطاعات ذات

العلاقة.

وتهدف الورشة إلى التعريف بأهمية بنظام العنونة البريدية في تلبية

احتياجات المواطنين بأسلوب علمي يواكب النهضة الشاملة من خلال استخدام

أحدث التقنيات وأنظمة المعلومات الجغرافية والخرائط الرقمية التي تساعد

في سرعة الاستعلام والاستدلال والتحكم.



وقال رئيس مجلس إدارة شركة بريد ليبيا طارق الشطشاط، في تصريح لوكالة

الأنباء الليبية، إن الشركة تنفذ مشروعا استراتيجيا يتيح تحديد الهوية

المكانية للمواطنين والمؤسسات الحكومية والخاصة بحيث يصبح لديهم عنوان

بريدي يمكن الوصول من خلاله إليهم.

وأوضح الشطشاط أن المشاركين في الورشة ناقشوا مع ذوي الاختصاص

للتوصل إلى نموذج مثالي لتطبيق العنونة البريدية والتعريف بعدة خدمات

وبالمنظومات والتقنيات التي استخدمت في هذا المشروع الاستراتيجي سواء

كانت المخططات الجغرافية الالكترونية أوغيرها.

وأشار إلى أن ورشة العمل سيتخللها حلقة نقاش موسعة سيحضرها ذوي

الاختصاص سعيا للتوصل إلى نموذج مثالي تطبيقي يمكن من انجاز المرحلة

الثانية من مشروع العنونة البريدية. .. ( وال ) ...