اختتام دورة تدريبية لجهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الشرقية المرج 13 مايو2018 ( وال) - اختتمت الإدارة العامة للمباحث الجنائية في المنطقة الشرقية الدورة التدريبية الأولى الخاصة بجهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الشرقية .



وأوضح رئيس الشؤون الإدارية في جهاز المباحث الجنائية " منصف سليمان "

في تصريح صحفي أن الدورة التي عقدت بمديرية أمن المرج

استهدفت تدريب ( 260 ) مجند خلال الدورة بعد تلقيهم العلوم العسكرية

والقانونية والأمنية والإنسانية .

وأضاف أن اليوم الختامي للدورة شهد عرضا عسكريا للخرجين في مدينة

المرج،وذلك ضمن إطار تدريب الخريجين على عرض التخرج الذي سيكون مطلع

يونيو القادم.



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