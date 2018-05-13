اختتام دورة تدريبية لجهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الشرقية المرج 13 مايو2018 ( وال) - اختتمت الإدارة العامة للمباحث الجنائية في المنطقة الشرقية الدورة التدريبية الأولى الخاصة بجهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الشرقية .الأحد ، 13-05-2018 - 15:34:00


وأوضح رئيس الشؤون الإدارية في جهاز المباحث الجنائية " منصف سليمان "
في تصريح صحفي أن الدورة التي عقدت بمديرية أمن المرج
استهدفت تدريب ( 260 ) مجند خلال الدورة بعد تلقيهم العلوم العسكرية
والقانونية والأمنية والإنسانية .
وأضاف أن اليوم الختامي للدورة شهد عرضا عسكريا للخرجين في مدينة
المرج،وذلك ضمن إطار تدريب الخريجين على عرض التخرج الذي سيكون مطلع
يونيو القادم.

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