مباحثات جزائرية أممية حول مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.





الجزائر 13 مايو2018 ( وال) - التقى وزير خارجية الجزائر " عبد القادر

مساهل " بالعاصمة الجزائر المبعوث الاممي إلى ليبيا " غسان سلامة"

لمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا ..

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر موقعها الالكتروني أن

الجانبين ناقشا الوضع السياسي في ليبيا ومستجدات العملية السياسية بما

فيها انتخابات البلديات، بالإضافة إلى تصاعد أعمال العنف في مدينة سبها.

وكان سلامة قدم في سبتمبر الماضي مبادرة لحل الأزمة الليبية تقضي بتشكيل

لجنة صياغة لوضع التعديلات اللازمة على الاتفاق السياسي ثم فتح الباب

أمام من تم استبعادهم أو ابعدوا أنفسهم من العملية السياسية بعقد مؤتمر

وطني يضم الجميع لتحديد واختيار أعضاء المؤسسات التنفيذية.

وتتضمن المبادرة قيام البرلمان وهيئة الدستور بعرض الدستور للاستفتاء

بالإضافة إلى عقد حوار مع الجماعات المسلحة لدمجها وتقديم مبادرة لتوحيد

الجيش الوطني واستمرار جهود المصالحة واتخاذ إجراءات حاسمة بخصوص

النازحين .



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