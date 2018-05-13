الأمين العام للأمم المتحدة : تجهيز بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات في ليبيا أمر ضروري.





نيويورك 13 مايو2018 ( وال) - دعا الأمين العام للأمم المتحدة " أنطونيو

غوتيريش " إلى الإسراع في تجهيز بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات في ليبيا،

مطالبا ً مجلسي النواب والدولة للتشاور والانتهاء من إعداد قانون

الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

ورحب غوتيريش في تصريحات صحفية بالتقدم المحرز في خطة عمل الأمم

المتحدة، وإطلاقها فعاليات المؤتمر الوطني، معتبراً اجتماعاته عاملاً

مهماً لتشجيع المواطنين وحثهم على المبادرة والتعبير عن أفكارهم وطرح

آرائهم في المجال العام لمناقشتها ودراستها.

ورأى " أنطونيو" أن مشاركة المرأة الليبية في العملية السياسية علامة

مشجعة على النهوض بالمساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في الحياة

السياسية، مشيدا في الوقت ذاته بالتقدم في ملف المصالحات الوطنية.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة " أنطونيو غوتيريش " على ضرورة عودة

جميع النازحين إلى مواطنهم الأصلية بطريقة طوعية وآمنة، لافتاً إلى ضرورة

تسريع عودة أهالي تاورغاء.



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