سفارة ايطاليا بليبيا : نأمل عودة الاستقرار إلى مدينة سبها وتسوية النزاع سلميا .





روما 13 مايو2018 ( وال) - دعت الحكومة الايطالية إلى تسوية النزاع

في مدينة سبها بشكل سلمي ، مطالبة بضرورة عودة الهدوء والاستقرار

للمدينة.

وقالت السفارة الايطالية لدى ليبيا إن الحكومة الايطالية تشاطر حكومة

الوفاق الوطني في دعوتها إلى الاستعادة الفورية للهدوء في سبها و تسوية

أي نزاع بشكل سلمي .

وأضافت السفارة أن النزاع المستمر يصب فقط في صالح أجندة المجموعات

الإرهابية والشبكات الإجرامية التي هدفها هو الكسب من حالة عدم الاستقرار

والفوضى في ليبيا.



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