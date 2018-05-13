سفارة ايطاليا بليبيا : نأمل عودة الاستقرار إلى مدينة سبها وتسوية النزاع سلميا .الأحد ، 13-05-2018 - 15:19:00



روما 13 مايو2018 ( وال) - دعت الحكومة الايطالية إلى تسوية النزاع
في مدينة سبها بشكل سلمي ، مطالبة بضرورة عودة الهدوء والاستقرار
للمدينة.
وقالت السفارة الايطالية لدى ليبيا إن الحكومة الايطالية تشاطر حكومة
الوفاق الوطني في دعوتها إلى الاستعادة الفورية للهدوء في سبها و تسوية
أي نزاع بشكل سلمي .
وأضافت السفارة أن النزاع المستمر يصب فقط في صالح أجندة المجموعات
الإرهابية والشبكات الإجرامية التي هدفها هو الكسب من حالة عدم الاستقرار
والفوضى في ليبيا.

...( وال ) ...

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