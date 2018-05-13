كوريا الجنوبية ترحب بتعهد كوريا الشمالية بتفكيك موقعها للتجارب النووية.





سيئول 13 مايو 2018 ( وال) - رحب المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية اليوم

الأحد بإعلان كوريا الشمالية عن خطتها لتفكيك موقعها للتجارب النووية في

البلاد ، قائلا ،إن هذه الخطوة ستكون مفيدة في بناء الثقة بين كوريا

الشمالية و الولايات المتحدة قبل قمتهما المرتقبة .

وقال المتحدث الرئاسي ، إنه قبل القمة بين كوريا الشمالية والولايات

المتحدة ، نأمل في أن يتم تعزيز الثقة بين قادة البلدين .

وأضاف ، إن دعوة كوريا الشمالية للصحفيين الأجانب تظهر أن البلاد ستنفذ

العملية بطريقة شفافة.

وأعلنت وزارة الخارجية الكورية الشمالية مساء السبت عن أنها بصدد تفكيك

موقع التجارب النووية في بونغي - ري في الفترة ما بين 23 و 25 مايو ،

وأنها سوف تدعو الصحفيين من كوريا الجنوبية والصين وروسيا والولايات

المتحدة وبريطانيا لتغطية تفكيك الموقع.

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