كوريا الجنوبية ترحب بتعهد كوريا الشمالية بتفكيك موقعها للتجارب النووية.الأحد ، 13-05-2018 - 12:50:00



سيئول 13 مايو 2018 ( وال) - رحب المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية اليوم
الأحد بإعلان كوريا الشمالية عن خطتها لتفكيك موقعها للتجارب النووية في
البلاد ، قائلا ،إن هذه الخطوة ستكون مفيدة في بناء الثقة بين كوريا
الشمالية و الولايات المتحدة قبل قمتهما المرتقبة .
وقال المتحدث الرئاسي ، إنه قبل القمة بين كوريا الشمالية والولايات
المتحدة ، نأمل في أن يتم تعزيز الثقة بين قادة البلدين .
وأضاف ، إن دعوة كوريا الشمالية للصحفيين الأجانب تظهر أن البلاد ستنفذ
العملية بطريقة شفافة.
وأعلنت وزارة الخارجية الكورية الشمالية مساء السبت عن أنها بصدد تفكيك
موقع التجارب النووية في بونغي - ري في الفترة ما بين 23 و 25 مايو ،
وأنها سوف تدعو الصحفيين من كوريا الجنوبية والصين وروسيا والولايات
المتحدة وبريطانيا لتغطية تفكيك الموقع.
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