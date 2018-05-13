مدرسة الوطن العربي بجنزور تقيم مهرجان رياضي .





جنزور 13 مايو 2018 (وال)- اقامت مدرسة الوطن العربي للتعليم الأساسي

التابعة لمراقبة تعليم جنزور مهرجانها الاستعراضي للعرس الشعبي ويوم

ترفيهي للتلاميذ بمناسبة قرب انتهاء العام الدراسي .

وتم بالمناسبة استجلاب مدينة ملاهي متنقلة وتنفيذ عروض رياضية وغنائية

ومسرحية من قبل طلاب المدرسة .

وحضر المهرجان كل من عميد بلدية جنزور ومراقب التعليم بالبلدية ومدير

إدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم وعدد من أعضاء المجلس البلدي

والمهتمين وأولياء الأمور .

(وال)