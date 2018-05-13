مدرسة الوطن العربي بجنزور تقيم مهرجان رياضي .الأحد ، 13-05-2018 - 12:42:00



جنزور 13 مايو 2018 (وال)- اقامت مدرسة الوطن العربي للتعليم الأساسي
التابعة لمراقبة تعليم جنزور مهرجانها الاستعراضي للعرس الشعبي ويوم
ترفيهي للتلاميذ بمناسبة قرب انتهاء العام الدراسي .
وتم بالمناسبة استجلاب مدينة ملاهي متنقلة وتنفيذ عروض رياضية وغنائية
ومسرحية من قبل طلاب المدرسة .
وحضر المهرجان كل من عميد بلدية جنزور ومراقب التعليم بالبلدية ومدير
إدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم وعدد من أعضاء المجلس البلدي
والمهتمين وأولياء الأمور .
(وال)

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