مركز طرابلس لدعم المرأة يقيم ورشة تدريبية للدعم النفسي.





طرابلس 13 مايو 2018 ( وال )- أقام مركز طرابلس لدعم المرأة ورشة

تدريبية بعنوان (الدعم النفسي) والتي ينفذه منتدي تمكين المرأة والشباب

وبدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان _ ليبيا .

وأشرف على هذه الورشة منظمة البيان للمرأة والطفل بالتنسيق مع منظمة

تكوين للتنمية الاقتصادية والإجتماعية ، في إطار الإتفاقية المبرمة بين

الهيئة العامة لأسر الشهداء والمفقودين والمبتورين ومنظمة تكوين ،وذلك من

خلال مشروع تعزيز قدرات المرأة ومشاركتها الفعالة في المجتمع الليبي.

واوضح مكتب الاعلام بمنتدى تمكين المرأة والسباب ان الورشة تركزت

محاورها ،حول تعزيز القدرات لدى المرأة وتخلصها من الطاقة السلبية وكيفية

التعامل مع العنف الأسري .

وبين المكتب على ان مشروع دعم وتنمية المرأة ينفذه بالتعاون مع صندوق

الأمم المتحدة للسكان في أربع مراكز بليبيا ، مؤكدا على أهمية إتاحة

الفرص من أجل تمكين النساء، لكي تكون قادرات على القيام بأدوار فاعلة

وتنموية في المجتمع.

ومن جهتها عبرت رئيس منظمة البيان للمرأة والطفل ومنظمة التكوين عن الشكر

إلى إدارة منتدى تمكين المرأة والشباب على هذا المشروع ، داعية الى

الاستمرار في تنفيذ سلسلة اللقاءات والمجموعات الإرشادية والأرشاد الفردي

والجماعي ضمن مشروع دعم وتنمية المرأة في ليبيا.

..(وال)..