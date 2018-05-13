جلالة يبحث قضايا النازحين بالداخل .الأحد ، 13-05-2018 - 12:38:00



طرابلس 13 مايو 2018 (وال)- بحث وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين
الدكتور يوسف جلالة، اليوم الأحد، مع مدير إدارة برنامج الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا بمعهد الولايات المتحدة للسلام، "إيلي أبوعون"، قضايا
النازحين بالداخل المتعلقة بتعزير الاستقرار وبناء السلام من خلال توطيد
التماسك الاجتماعي بين النازحين والبلديات المستضيفة لهم .
وناقش اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، تطوير وبناء القدرات لبعض
المؤسسات الحكومية والمجتمعية بدعم الحوار ومشاريع ترسيخ الاستقرار
بمناطق النازحين العائدين مؤخرا.
كما تناول اللقاء، آفاق التعاون المشترك في المشاريع المتعلقة بالنازحين
داخليا في مختلف المناطق لتعزيز الحوار المجتمعي وبناء السلام في ليبيا.
(وال

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