موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم الاحد 13 مايو 2018 .





*** سلطات الاحتلال الصهيوني تحول مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية ، بفعل

الإجراءات الأمنية غير المسبوقة التي اتخذتها، عشية احتفال الاحتلال بنقل

السفارة الأميركية إلى القدس.

*** قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل ستة عشر فلسطينيا من أنحاء مختلفة في

الضفة الغربية المحتلة, وتنصب عددا من الحواجز شمال وشرق مدينة الخليل

بالضفة الغربية,وتحتجزالعشرات من المركبات على طريق رقم (60) الاستيطاني.

*** المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تقول بإن قرار الرئيس الأميركي ،

بشأن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران جعل الأوضاع الإقليمية أكثر

توتراً.

*** وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تعلن بان 21 مريضا

مصابون بأعراض الحمى النزفية ووفاة 17 شخصا.

*** حاملة طائرات صينية الصنع هي الاولى تبدأ تجاربها البحرية في ميناء

"داليان",وترفع الصين ميزانية دفاعها إلى 173 مليار دولار لتوسيع

وجودهاالعسكري في الخارج.

*** المتحدث باسم الشرطة الأندونيسية يعلن عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 35

آخرين تفجير في مراسم قداس صباحية بثلاث كنائس في مقاطعة جاوا الشرقية

في أندونيسيا .

*** الأمن الفرنسي يطلق النار على رجل هاجم المارة بسكين في قلب باريس

وأردته قتيلا.

*** هجوم شنه مجهولون على قرية بشمال غرب بوروندي يسفر عن مقتل 26

شخصا.

*** (( وكالة الانباء

الليبية )) **