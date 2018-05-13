موجز لاهم الاخبارالمحلية ليوم الاحد 13 مايو 2018 حتى الساعة = ( 12 ظهرا ).





* الجزائر- وزير خارجية الجزائر " عبد القادر مساهل "يلتقي الممثل

الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا " غسان سلامة "

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل إنهاء الأزمة فيها.

* طرابلس- بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تكشف بأن تصاعد العنف في

مدينة سبها خلف أكثر من 45 قتيلا وجريحا إثر الاشتباكات الأخيرة.

*طرابلس- لجنة وزارة الصحة الخاصة بالاورام تعلن عن توقف استقبال حالات

جديدة للعلاج بالأردن ,وتهيب اللجنة بالسادة المتحصلين على موافقات

سابقة عليهم مراجعة مكتب العلاج بالخارج بوزارة الصحة.

* طرابلس- فعاليات الدورة الأولى لكأس قصر بن غشير لسباق الحلبة تختتم

بتوزيع الكؤوس لكل أشواط السباق على الفائزين.*طرابلس- وزارة الشؤون الاجتماعية تنظم حلقة نقاشية حول ظاهرة استغلال

الأطفال في التسوّل,والأسباب التي أدت إلى ارتفاعها.

*طرابلس- خبراء مصرف ليبيا المركزي يختتمون اجتماعاتهم مع فريق خبراء

البنك الدولي في العاصمة تونس.

* ترهونة- جرى بمدينة ترهونة امس التوقيع على ميثاق عهد واتفاق بين مدن

الزنتان وترهونة ومصراته ليكون هو المرجع والمفصل والحاكم للعلاقة بين

هذه المدن بعد كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم .

* بنغازي-غرفة عمليات غرب بنغازي التابعة لجهاز الحرس البلدي تباشر في

حملة واسعة بالتعاون مع وحدة الصيدليات ، ووحدة المخابز داخل بلدية

بنغازي, وتضبط عدد من المخالفات القانونية، وتجاوزات واستغلال الفضاء

العام .

* بنغازى- الامتحانات الجزئية السريرية لطلبة السنة الثالثة بقسم

العلاج الطبيعي في كلية التقنية الطبية بجامعة طبرق تبدأ بمركز طبرق

الطبي .

* طرابلس- وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني تطالب برفع الرسوم

الجمركية على استيراد السلع بنسبة 10% لمعظم السلع والبضائع المستوردة ،

بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة، وإعفاء السلع الأساسية بهدف دعم

الميزانية العامة وتعزيز الإيرادات .

* تونس-النادي الثقافي الطاهر الحداد" بتونس يشهد حاليا مجموعة من

الأعمال الحروفية التي أنجزها أربعة فنانون من ليبيا ويشمل معرض لوحات

فنية مختلفة الاتجاهات والأساليب تجسد واقع الحياة وذلك في اطار لتعزيز

التواصل والتبادل الثقافي بين ليبيا وتونس.

* الخمس- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك جرى افتتاح (مسجد عمر بن

الخطاب) بمحلة قوقاس قرية بني اسليسلة ببلدية الخمس .

* طرابلس- بمقر المؤسسة الوطنية للنفط عقد الاجتماع الفني الأول

والمتعلق بـ (منطقة التعاقد 91) بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج

العربي للنفط وشركة " او.. ام .. في" النمساوية .

* طرابلس- المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقوم بنقل 132

لاجئاً وطالب لجوء من الفئات الأشد ضعفا، جواً من العاصمة طرابلس إلى

النيجر،



....( وكالة الانباء الليبية )....