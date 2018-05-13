سول ترحب بإزالة بيونغ يانغ موقعها للتجارب النووية .الأحد ، 13-05-2018 - 11:57:00



سيول 13 مايو 2018 ( وال ) - رحبت كوريا الجنوبية اليوم الأحد
بالجدول الذي أعلنته كوريا الشمالية لإزالة موقعها للتجارب النووية قبل
اجتماع القمة التاريخي الذي يُعقد بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
وقال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية في بيان صحفي ”هذا يثبت استعدادهم
للوفاء بالتعهد الذي أعلنوه خلال قمة الكوريتين بالأفعال وليس بالكلام".
وكانت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية قد ذكرت أمس السبت إن
بيونغ يانغ قررت ِإزالة موقعها للتجارب النووية في الفترة ما بين 23 و25
مايو وفاء لتعهدها بوقف التجارب النووية.

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