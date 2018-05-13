شركة مليته للنفط والغاز تستعرض نشاطاتها المقترحة لعام 2018 .





طرابلس 13 مايو 2018( وال )- استعرضت شركة مليته للنفط والغاز نشاطها

خلال العام 2018 فيما يخص الدراسات المكمنية والمعملية وخطة الشركة

لزيادة القدرة الإنتاجية ونشاط الحفر التطويري وصيانة الآبار وكذلك

المشاريع القائمة بالشركة ومن اهمها تطوير المشاريع البحرية بحر السلام

المرحلة الثانية وتطوير التراكيب.

جاء ذلك في الاجتماع الفني الأول بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة

مليته للنفط والغاز هذا العام، والذي عقد بصالة الاجتماعات الرئيسية

بالمؤسسة. حضر الاجتماع من المـؤسسة كلا من "نـورالدين الشقمان" مـدير

إدارة تطـوير الاحتيـاطي و صالح البصير" مدير إدارة الصيانة والمشاريع

وأنور عقيل "مدير إدارة الإنتاج وعلي ساعدي" مدير أدارة التفتيش وعدد من

مدراء الإدارات والمختصين بالمؤسسة.

ومن جانب شركة مليتة حضر الاجتماع أعضاء لجنة الادارة وعدد من مدراء

الإدارات والمختصين بالشركة، وممثلين عن شركة إيني شمال افريقيا نائب

المدير العام للشركة "ونيس الرويمى" وعدد من مدراء الإدارات والمختصين.

تم خلال الاجتماع مناقشة الآثار السلبية الناجمة عن اغلاق حقل الفيل

والذي تسبب في خسائر كبيرة على مستوى الانتاج بالإضافة الى مناقشة

المشاريع المقترحة وبرامج العمل لهذا العام والميزانيات المطلوبة لها.

ويأتي هذا الاجتماع استمراراً للاجتماعات الفنية التي تعقدها المؤسسة

الوطنية للنفط مع الشركات النفطية المشغلة والخدمية بهدف متابعة أعمال

الشركات بشكل دوري لتسهيل أنشطتها المختلفة والوقوف على اهم الصعوبات

التي تواجه هذه الشركات.

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