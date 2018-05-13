إجراء قرعة بطولة الوفاق الرياضية الرمضانية لكرة القدم .







طرابلس 13 مايو 2018 ( وال )- أجريت بالمركز الصحفي بديوان رئاسة

الوزراء- الخميس - قرعة بطولة الوفاق الرياضية لكرة القدم الخماسية

لفئتي القدامى والناشئين ، بحضور رئيس المنظمة الدولية للرياضة والثقافة

العمالية "علي المخزوم"، ولاعب كرة القدم الدولي السابق "جلال الدامجة"،

ومندوبي الوزارات والهيئات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، ونخبة من

الرياضيين الليبيين، وحكام كرة القدم.

وستبدأ أولى مباريات البطولة التي سيحتضنها ملعب ميدان الشهداء المجاور

لقلعة " السراي الحمراء" بطرابلس وفقاً لما ذكرته ‏إدارة التواصل

والإعلام برئاسة مجلس الوزراء‏ مساء أول أيام شهر رمضان المبارك ، حيث تم

إجراء القرعة من خلال ثلاث مجموعات ، والتي جاءت على النحو التالي:

المجموعة الأولى "المجلس الرئاسي" وتضم: - مختلط قدامى طرابلس - قدامى

طرابلس - شركة المدار .

المجموعة الثانية "وزارة التعليم" وتضم: - مصلحة الجمارك - الهيأة العامة

للاتصالات - ديوان المحاسبة .

المجموعة الثالثة "مصلحة الضرائب" وتضم - صندوق التضامن الاجتماعي -

وزارة المالية - وزارة العدل .



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