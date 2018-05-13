الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.الأحد ، 13-05-2018 - 11:22:00




طرابلس 13 مايو 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على
ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاحد ، وفقاً
للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

** ملخص عام : إرتفاع طفيف في درجات الحرارة مع احتمال سقوط أمطار
خفيفة ومتفرقة من مساء يوم الغد على مناطق شمال غرب ليبيا ، بينما يبقى
الطقس مستقر على بقية مناطق ليبيا. .

* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد على
أغلب المناطق مع احتمال سقوط امطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب
الرعدية احيانا ، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة
السرعة تنشط يوم الغد على بعض المناطق مما قد تسبب في اثارة الاتربة
والغبار ، ودرجـات الحـرارة القصوى تتـراوح مـا بين (27-34) درجة مئوية
وتتحول الرياح يوم الغد على الساحل الممتد من راس اجدير حتي الخمس الى
شمالية شرقية معتدلة السرعة مع انخفاض في درجات الحرارة وتشمل باقى
المناطق يوم التلاتاء .

* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :
السماء قليلة السحب تتكاتر من حين الي آخر ، والرياح شمالية
غربية الى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الثلاتاء
الى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة ، ودرجـات الحـرارة القصوى تتراوح
مـــابين(21-27) درجة مئوية وتصل إلى (31) درجة مئوية على جالو والجغبوب
وتسجل ارتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين .
* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :
السماء قليلة السحب تتكاثر من يوم الغد على بعض المناطق مع
إحتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية احيانا ،
والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط
أحيانا على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال ، ودرجات
الحرارة القصوى تتراوح مابين (31 - 37) درجة مئوية وتسجل ارتفاع بسيط
خلال اليومين القادمين .

* الكفرة - تازربو - السرير:
السماء صافية الى قليلة السحب ، والرياح شمالية إلى شمالية
شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجــات الحــرارة القصـــوى تتراوح
مـــابين ( 32 - 36 ) درجة مئوية وتسجل ارتفاع بسيط خلال اليومين
القادمين .
( وال )

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