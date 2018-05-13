الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.







طرابلس 13 مايو 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على

ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاحد ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



** ملخص عام : إرتفاع طفيف في درجات الحرارة مع احتمال سقوط أمطار

خفيفة ومتفرقة من مساء يوم الغد على مناطق شمال غرب ليبيا ، بينما يبقى

الطقس مستقر على بقية مناطق ليبيا. .



* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد على

أغلب المناطق مع احتمال سقوط امطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب

الرعدية احيانا ، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة

السرعة تنشط يوم الغد على بعض المناطق مما قد تسبب في اثارة الاتربة

والغبار ، ودرجـات الحـرارة القصوى تتـراوح مـا بين (27-34) درجة مئوية

وتتحول الرياح يوم الغد على الساحل الممتد من راس اجدير حتي الخمس الى

شمالية شرقية معتدلة السرعة مع انخفاض في درجات الحرارة وتشمل باقى

المناطق يوم التلاتاء .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :

السماء قليلة السحب تتكاتر من حين الي آخر ، والرياح شمالية

غربية الى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الثلاتاء

الى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة ، ودرجـات الحـرارة القصوى تتراوح

مـــابين(21-27) درجة مئوية وتصل إلى (31) درجة مئوية على جالو والجغبوب

وتسجل ارتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين .

* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :

السماء قليلة السحب تتكاثر من يوم الغد على بعض المناطق مع

إحتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية احيانا ،

والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط

أحيانا على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال ، ودرجات

الحرارة القصوى تتراوح مابين (31 - 37) درجة مئوية وتسجل ارتفاع بسيط

خلال اليومين القادمين .



* الكفرة - تازربو - السرير:

السماء صافية الى قليلة السحب ، والرياح شمالية إلى شمالية

شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجــات الحــرارة القصـــوى تتراوح

مـــابين ( 32 - 36 ) درجة مئوية وتسجل ارتفاع بسيط خلال اليومين

القادمين .

( وال )