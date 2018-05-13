نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .الأحد ، 13-05-2018 - 11:24:00




طرابلس 13 مايو 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة
على ساحل ليبيا اليوم الاحد ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات
بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

* الساحل من رأس أجدير إلى الخليج :
السماء قليلة السحب ، والريح شرش الى براني سرعته مابين
(05-15)عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر، والبحر هادى
الى خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (18-19) درجة مئوية
، والرؤيـة جيدة .

* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :
السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا ، والريح شرش سرعته مابين
(05-20)عقدة قد تصل هذا اليوم الى (25) عقدة على الساحل الممتد من درنة
الى طبرق ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر ، والبحر خفيف
الموج الى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (19-18)
درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة .
(وال)

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