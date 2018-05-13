وزارة المالية تطالب برفع الرسوم الجمركية .







طرابلس 13 مايو 2018 ( وال )- طالبت وزارة المالية بحكومة

الوفاق الوطني برفع الرسوم الجمركية على استيراد السلع بنسبة 10% لمعظم

السلع والبضائع المستوردة ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة،

مع إعفاء السلع الأساسية بهدف دعم الميزانية العامة وتعزيز الإيرادات .

وأشارت الوزارة عبر رسالة إلى المجلس الرئاسي ، إلى ضرورة فرض رسوم

جمركية على الواردات بهدف معالجة العجز في الميزان التجاري وميزان

المدفوعات ، وزيادة الإيرادات اللازمة لتمويل نفقات الميزانية العامة.

وأكدت الوزارة أن الهدف الضمني منه هو تقليص الواردات لخفض الطلب على

النقد الأجنبي ، ما يسهم في اتخاذ إجراءات إصلاحية للاقتصاد الوطني.



( وال )