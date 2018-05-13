وزارة المالية تطالب برفع
الرسوم الجمركية .
الأحد ، 13- 05- 2018 - 11:17:00
طرابلس 13 مايو 2018 ( وال )- طالبت وزارة المالية بحكومة
الوفاق الوطني برفع الرسوم الجمركية على استيراد السلع بنسبة 10% لمعظم
السلع والبضائع المستوردة ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة،
مع إعفاء السلع الأساسية بهدف دعم الميزانية العامة وتعزيز الإيرادات .
وأشارت الوزارة عبر رسالة إلى المجلس الرئاسي ، إلى ضرورة فرض رسوم
جمركية على الواردات بهدف معالجة العجز في الميزان التجاري وميزان
المدفوعات ، وزيادة الإيرادات اللازمة لتمويل نفقات الميزانية العامة.
وأكدت الوزارة أن الهدف الضمني منه هو تقليص الواردات لخفض الطلب على
النقد الأجنبي ، ما يسهم في اتخاذ إجراءات إصلاحية للاقتصاد الوطني.
( وال )