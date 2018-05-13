افتتاح (مسجد عمر بن الخطاب) بمحلة قوقاس ببلدية الخمس .الأحد ، 13-05-2018 - 10:59:00



الخمس 13 مايو 2018 (وال)- بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك تم
افتتاح بيت من بيوت الله (مسجد عمر بن الخطاب) بمحلة قوقاس قرية بني
اسليسلة ببلدية الخمس .
وأقيم بالمناسبة حفلا دينينا حضره جمع غفير من الأهالي ، ألقيت خلاله
الدروس الدينية تناولت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم العطرة وفضل
المساجد .
وأشادت الكلمات بجهود أهالي هذه المنطقة واللجنة المشرفة على البناء
الذين حرصوا وكرّسوا كل الجهد والوقت في سبيل انجاز بناء هذا المسجد
بالمجهود الذاتي وبتعاون أهل الخير والبر الإحسان .
(وال)

الأكثر قراءة في وال

نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .
انعقاد المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء .
جامعة الدول العربية تطالب بتعزيز دور المنظمات المدنية لتحقيق التنمية القاهرة 19 ابريل 2018 (وال)- طالبت جامعة الدول العربية بإشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، في كافة المجالات التنموية وتذليل العقبات التي تواجه إنشاءها وتأسيسها

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا