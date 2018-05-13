افتتاح (مسجد عمر بن الخطاب) بمحلة قوقاس ببلدية الخمس .





الخمس 13 مايو 2018 (وال)- بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك تم

افتتاح بيت من بيوت الله (مسجد عمر بن الخطاب) بمحلة قوقاس قرية بني

اسليسلة ببلدية الخمس .

وأقيم بالمناسبة حفلا دينينا حضره جمع غفير من الأهالي ، ألقيت خلاله

الدروس الدينية تناولت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم العطرة وفضل

المساجد .

وأشادت الكلمات بجهود أهالي هذه المنطقة واللجنة المشرفة على البناء

الذين حرصوا وكرّسوا كل الجهد والوقت في سبيل انجاز بناء هذا المسجد

بالمجهود الذاتي وبتعاون أهل الخير والبر الإحسان .

(وال)