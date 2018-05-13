افتتاح (مسجد عمر بن الخطاب) بمحلة قوقاس ببلدية الخمس .
الأحد ، 13- 05- 2018 - 10:59:00
الخمس 13 مايو 2018 (وال)- بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك تم
افتتاح بيت من بيوت الله (مسجد عمر بن الخطاب) بمحلة قوقاس قرية بني
اسليسلة ببلدية الخمس .
وأقيم بالمناسبة حفلا دينينا حضره جمع غفير من الأهالي ، ألقيت خلاله
الدروس الدينية تناولت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم العطرة وفضل
المساجد .
وأشادت الكلمات بجهود أهالي هذه المنطقة واللجنة المشرفة على البناء
الذين حرصوا وكرّسوا كل الجهد والوقت في سبيل انجاز بناء هذا المسجد
بالمجهود الذاتي وبتعاون أهل الخير والبر الإحسان .
(وال)