استعراض نشاط شركة الخليج العربي للنفط وشركة " او.

. ام .. في" في حقل النافورة أوجلة منطقة التعاقد 91 .





طرابلس 13 مايو 2018 ( وال )- عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط

الاجتماع الفني الأول لسنة 2018. م والمتعلق بـ (منطقة التعاقد 91) بين

المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي للنفط وشركة " او.. ام .. في"

النمساوية .

في إطار متابعة المؤسسة الوطنية للنفط لنشاط الشركات النفطية المشغلة

والخدمية لسير أنشطتها،

وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة نشاط الشركة بالحقل في الفترة من

اكتوبر 2017 إلى مارس 2018 في مجال البيئة والسلامة والدراسات المكمنية

والمعملية وصيانة وإصلاح الآبار والمشاريع وسير تنفيذ هذه النشاطات

والميزانيات المعتمدة بالخصوص ومستهدفات وبرامج الشركة لعام 2018.

وحضر الاجتماع كل من " نورالدين الشقمان " مـدير ادارة تطـوير

الاحتيـاطي و" جمال هنكة " مدير إدارة الصيانة والمشاريع المكلف و" محمد

هيبة " ومدير إدارة الإنتاج المكلف وعدد من المختصين من الإدارات الفنية

بالمؤسسة. وعن شركة " او .. ام .. في" حضر " رونالد برادخر " مدير عام

الشركة بليبيا و" جمعة شيتة " نائب المدير العام وعدد من المختصين، وعبر

الدوائر المغلقة حضر الاجتماع " فرج المشاي " مدير عام العمليات والصيانة

و" صالح الفاخري " مدير هندسة المكامن المكلف و" عبد الناصر المؤدب "

مدير عام المشاريع وعدد من المختصين بشركة الخليج العربي للنفط.



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