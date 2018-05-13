الأمم المتحدة : تصاعد العنف في سبها خلف أكثر من 45 قتيلا وجريحا .





طرابلس 13 مايو 2018 ( وال )- كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في

ليبيا بأن تصاعد العنف في مدينة سبها خلف أكثر من 45 قتيلا وجريحا إثر

الاشتباكات الأخيرة.

وأعربت البعثة الأممية في بيان صحفي ، عن شديد انزعاجها إزاء تصاعد

العنف في مدينة سبها، والذي أسفر عما يزيد على 45 ضحية بين قتيل وجريح،

من بينهم بعض المدنيين.

ودعت البعثة إلى ضبط النفس واستئناف الحوار وإعلاء صوت العقل، مؤكدة وضع

كل إمكانياتها للمساعدة في تهدئة الأوضاع .

ك ما ذكّرت الأطراف بواجبها في حماية أرواح وممتلكات المدنيين بموجب

القانون الإنساني الدولي.

ودارت في مدينة سبها جنوبي ليبيا اشتباكات ذات طابع " قبلي" خلال اليومين

الماضيين، وهي الأعنف منذ فبراير الماضي.

وتشهد سبها منذ فبراير اشتباكات بين قبيلتي أولاد سليمان والتبو ،

وتسببت الاشتباكات بنزوح أكثر من 200 عائلة.

وبلغت إحصائية القتلى والجرحى حتى الأسبوع الماضي منذ اندلاع الاشتباكات

23 قتيلاً و91 جريحا، دون أن تتضمن الأعداد التي أعلنت عنها بعثة الأمم

المتحدة .

( وال )