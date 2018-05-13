لجنة وزارة الصحة الخاصة بالأورام تعلن عن توقف استقبال حالات جديدة للعلاج بالأردن .





طرابلس 13 مايو 2018 ( وال ) - أعلنت لجنة وزارة الصحة الخاصة بالاورام

عن توقف استقبال حالات جديدة للعلاج بالأردن ، وذلك حتى إشعارٍ آخر.

وأهابت اللجنة بالسادة المواطنين المتحصلين على موافقات سابقة ضرورة

مراجعة مكتب العلاج بالخارج بوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني ، وعدم

السفر إلا بعد الحصول على موافقة المركز الذي سيتولى علاج الحالة.

وأرجعت اللجنة هذا التوقف عن استقبال حالات جديدة للعلاج بالأردن بناءً

على خطابات وردت إليها من مركز الحُسين للسرطان ومستشفيات بالأردن تتولى

علاج الحالات .

وأوضحت " أن هذه الخطابات والرسائل حملت تعذراً عن استقبال حالات جديدة

من ليبيا نظراً لما تعانيه أقسام المركز والمستشفيات المعنية من ضغط

مستمر في أعداد المرضى وازدحام شديد " وتراكم حجم الديون ..عليه تأمل

اللجنة من يخصه الأمر عدم القدوم إلى المملكة الأردنية الهاشمية الا بعد

التنسيق مع مكتب العلاج بالخارج بوزارة الصحة.. متمنية للمرضى الشفاء

العاجل .



( وال )