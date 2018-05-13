حلقة نقاش حول استخدام الأطفال في عملية التسوّل .





طرابلس 13 مايو 2018 (وال)- نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية الخميس حلقة

نقاشية حول ظاهرة استغلال الأطفال في التسوّل, بحضور وزيرة الشؤون

الاجتماعية السيدة فاضي الشافعي قدمت خلالها عدد من الأوراق النقاشية .

استهدفت حلقة النقاش الجمعيات المختصة بالطفولة، وعدد من الشخصيات

الاجتماعية والمهتمين بالموضوع، وتخللها نقاش للأوراق النقاشية حول ظاهرة

تسوّل الأطفال، والأسباب التي أدت إلى ارتفاعها، وأهمية تضافر جهود

مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني في معالجة هذه الظاهرة والحد

أثارها على المجتمع، وإيجاد الحلول لتجنيب استغلال الأطفال.

(وال)