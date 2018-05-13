فريق من مصرف ليبيا المركزي يلتقي بخبراء البنك الدولي .





طرابلس 13 مايو 2018 ( وال ) - اختتم خبراء مصرف ليبيا المركزي

اجتماعاتهم مع فريق خبراء البنك الدولي في العاصمة تونس وذلك في إطار

مشروع الدعم الفني الذي يقدمه البنك الدولي الذي يتضمن إجراء تقييم شامل

للقطاع المالي في ليبيا .

وتم خلال تلك اللقاءات مناقشة الشروط المرجعية ، والاتفاق على نطاق

العمل المقترح والذي يشمل ثلاثة محاور أساسية وهي الإطار القانوني

والتنظيمي والمؤسسي للقطاع ، وهيكل وأداء النظام المالي ، وتمويل

المشروعات الصغرى والمتوسطة.

وتطرقت النقاشات لدراسة أوضاع التمويل الإسلامي ، والشروع في تنفيذ

استراتيجية وخطة عمل النهوض بالمصارف الإسلامية .

وتم الاتفاق على برنامج وخطة العمل ، إضافةً للاتفاق على مواصفات

ومؤهلات المستشارين الذين سيقومون بإجراء الدراسة واشتراط أن يتمتعوا

بخبرة كافية في المجال المصرفي والمالي.

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