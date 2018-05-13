ميركل: قرار ترمب بشأن النووي جعل الأوضاع الإقليمية أكثر توترا.





عمان 13 مايو 2018 ( وال) - قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل،

أمس السبت، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشأن الانسحاب من

الاتفاق النووي مع إيران جعل الأوضاع الإقليمية أكثر توتراً.

جاء ذلك في كلمة لميركل خلال احتفال أُقيم بمناسبة تلقيها جائزة "مصباح

السلام" التي تمنحها الكنيسة الكاثوليكية في مدينة أسيسي الإيطالية

سنوياً، بحسب التلفزيون الحكومي.

وذكرت المسؤولة الألمانية في كلمتها: إنه "مع خروج ترمب من الاتفاق

النووي مع إيران، أصبح الوضع الإقليمي أكثر توتراً".

وفي سياق آخر، وصفت ميركل الأزمة السورية بأنها "تعتبر واحدة من أكبر

المآسي الإنسانية في عصرنا".

وقالت: "أزمة الهجرة الناتجة عن تلك المأساة، توجب علينا سياسيا أن نعمل

بجد".

ومنذ 2015، دخل الأراضي الألمانية نحو مليون لاجئ معظمهم من سوريا

وأفغانستان والعراق، حسب تقارير إعلامية.

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