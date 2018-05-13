أول حاملة طائرات صينية محلية الصنع تبدأ تجارب بحرية.





بكين 13 مايو 2018 (وال) - تبدأ أول حاملة طائرات صينية الصنع تجاربها

البحرية اليوم في ميناء "داليان" بشمال شرق الصين.

وتعد الحاملة، التي لم تسمى بعد، الثانية في سلاح البحرية الصيني، بعد أن

تم تجديد حاملة سوفييتية الصنع أطلق عليها اسم "لياونينج" في

عام 2012.

ويبلغ طول الحاملة 315 متراً وعرضها 75 متراً وسرعة إبحارها 31 عقدة.

وحاملة الطائرات الجديدة أكبر قليلا من الحاملة "لياونينج"، ومن المتوقع

أن تتمكن من حمل ثماني طائرات أكثر مقارنة بما تحمله لياونينج، التي

يمكنها نقل ما يصل إلى 24

طائرة مقاتلة و17 طائرة مروحية، وفقا لمركز الدراسات الاستراتيجية

والدولية، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن.

وبدأت الصين في بناء حاملة الطائرات في نوفمبر 2013 ، ومن المتوقع أن

تدخل الخدمة بحلول عام 2020م ،بعد الانتهاء من سلسلة من الاختبارات.

وفي الوقت نفسه، يجري حاليا بناء حاملة طائرات ثالثة في شنجهاي.

ورفعت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، هذا العام ميزانية الدفاع

الوطني بنسبة 1ر8 في المائة إلى 173 مليار دولار، حيث تستهدف تحديث

المعدات وتوسيع وجودهاالعسكري في الخارج.

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