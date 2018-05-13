مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات في تفجيرات انتحارية في كنائس بأندونيسيا.الأحد ، 13-05-2018 - 09:18:00



جاكارتا 13 مايو 2018 (وال) - أعلنت الشرطة الأندونيسية اليوم الأحد مقتل
6 أشخاص وإصابة 35 آخرين عندما فجر انتحاريون أنفسهم في مراسم قداس
صباحية بثلاث كنائس بمدينة سورابايا حاضرة مقاطعة جاوا الشرقية في
أندونيسيا .
وقال المتحدث باسم الشرطة إن التفجيرات الدموية وقعت في كنيسة سانتا
ماريا بمنطقة أنغاغيل ماديا ، وكنيسة غيريجا كريستين الاندونيسية بشارع
ديبونيغورو، وكنيسة بانتيكوستا بشارع أرغونو.
وأوضح المتحدث أن المهاجمين تنكروا بزيّ مصلين قادمين للكنائس، ثم
فجروا عبواتهم الناسفة .. مشيرا إلى ان الانفجار الأول وقع في حوالي
الساعة السابعة والربع صباحا بتوقيت جاكارتا ، وتلاه بفارق 5 دقائق
الانفجاران الآخران.

.. ( وال ) ..

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