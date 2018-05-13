قوات الاحتلال تنصب عددا من الحواجز شمال وشرق الخليل.





الخليل 13-مايو-2018 ( وال ) - نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم

الأحد، عددا من الحواجز شمال وشرق مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال احتجزت عشرات المركبات

على حاجز طيار أقامته على طريق رقم (60) الاستيطاني، قرب مستوطنة "كريات

أربع" المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل، وأوقفت المركبات، وعطلت

حركة التنقل بالمكان.

وأضاف ان شرطة الاحتلال نصب حواجزها على مداخل بلدة حلحول الشرقي، ومنعت

حركة تنقل المركبات.

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