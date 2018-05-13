توقيع ميثاق عهد واتفاق بين مدن الزنتان وترهونة ومصراتة .





ترهونة 13 مايو 2018 ( وال ) - تم بمدينة ترهونة أمس السبت توقيع

ميثاق عهد واتفاق بين مدن الزنتان وترهونة ومصراته ليكون هو المرجع

والمفصل والحاكم للعلاقة بين هذه المدن بعد كتاب الله وسنة رسوله الكريم

صلى الله عليه وسلم .

ونص الاتفاق على عدة نقاط اهمها التأكيد على ما ورد في الميثاق

الصادر عن اللقاء التاريخي بين الزنتان ومصراته الصادر بمدينة مصراته

بتاريخ 26 ابريل الماضي والتأكيد على وحدة التراب الليبي ورفض أي دعوة

للتقسيم او التلويح به والالتزام بمبادئ ثورة السابع عشر من فبراير اساسا

لكل عمل أو مصالحة أو اتفاق تقوم به هذه المدن مع أي مدينة اخرى والتأكيد

على حرمة الدم الليبي وتحريم وقوع أي تصادم مسلح أو التلويح به بين المدن

واللجوء للحوار في أي خلاف وعدم التلويح باستخدام السلاح .

كما نص الاتفاق على تأكيد دعم المؤسستين العسكرية والامنية يكون

ولائهما لله ثم للوطن تحت اشراف السلطة المدنية ورفض الانقلابات

والتدخلات الاقليمية والاحترام المتبادل بين ابناء المدن الثلاثة مصراته

والزنتان وترهونة لمكونات بعضها الاجتماعية ومراعة خصوصية كل مدينة

والعمل سويا على حل أي خلاف أو نزاع أو اقتال بين اللبيين وترسيخ مصالحة

وطنية شاملة .

وأكد الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لحل الخلافات العالقة والدفاع عن

الوطن وسيادته مسؤولية كل اللبيين ومحاربة المجرمين وقطاع الطرق وممتهني

الهجرة غير الشرعية والتهريب بشتى اشكاله والفساد المالي ورفع الغطاء

الاجتماعي عنهم ومحاربة الارهاب بكل صوره واشكاله .

كما أكد الاتفاق على عمل ميثاق وطني للإعلام واتخاد التدابير اللازمة

لوقف جميع القنوات الاعلامية التي تسعى لتخريب الوطن ودعم القنوات

الرسمية للدولة والتأكيد على ان أي حوار بين الليبيين يكون ليبياً ليبياً

وعلى الارض الليبية ورفض أي تدخل خارجي .

ونص الاتفاق ايضا على تشكيل لجنة مشتركة من مصراته وترهونة والزنتان

للتنسيق في توحيد كافة المواقف التي تهم هذه المدن بما يخدم حل كافة

المشاكل والقضايا التي تمس المواطن .

كما نص الاتفاق على دعوة كافة اللبيين الى دعم هذا الاتفاق وانجاح

جهود المصالحة الشاملة في كامل التراب الليبي .

ورحب الاتفاق بكل المدن والقبائل الليبية للانضمام الى هذا الميثاق

وتؤكد المدن الموقعة على هذا الاتفاق على التزامها ببنود هذا الاتفاق .

وحضر مراسم التوقيع على هذا الاتفاق عن مدينة ترهونة عميد واعضاء

المجلس البلدي ورئيس مجلس مشايخ واعيان ترهونة ورؤساء الاجهزة الامنية

والعسكرية بترهونة وعن مدينة مصراتة أعضاء مجلس النواب ورئيس جامعة

مصراتة وأمر قوات البنيان المرصوص وعن مدينة الزنتان عميد المجلس البلدي

ورئيس اللجنة الاجتماعية بالبلدية ونائب رئيس المجلس العسكري الزنتان .

...(وال ترهونة)...