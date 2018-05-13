الحرس البلدي بنغازي يشن حملة واسعة في المدينة .





بنغازي 13 مايو 2018 ( وال )- باشرت غرفة عمليات غرب بنغازي التابعة

لجهاز الحرس البلدي ، في حملة واسعة بالتعاون مع وحدة الصيدليات ، ووحدة

المخابز داخل بلدية بنغازي .

وأكد آمر دوريات الغرفة الرائد " خالد الورفلي " أن الدوريات تمكنت

خلال الحملة من ضبط عدد من المخالفات القانونية، وتجاوزات واستغلال

الفضاء العام .

وقال " الورفلي " إنه تم قفل عدد من المحال التجارية لبيع الزيوت،

وسلخانات لذبح الدواجن التي لا تتطابق عليها المواصفات والشروط الصحية

داخل المناطق السكنية، وصالات الجملة لبيع المواد الغذائية ، وبعض شركات

الأدوية .

وأضاف " الورفلي " أنه تم الضبط على العمالة الوافدة التي لا تملك أي

إجراءات قانونية، وتم إحالتهم لجهاز الهجرة غير الشرعية ، مؤكدا أن

الحملة مستمرة دون توقف أو تهاون، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك .

...(وال بنغازي)...