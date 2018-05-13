الحرس البلدي بنغازي يشن حملة واسعة في المدينة .
الأحد ، 13- 05- 2018 - 08:33:00
بنغازي 13 مايو 2018 ( وال )- باشرت غرفة عمليات غرب بنغازي التابعة
لجهاز الحرس البلدي ، في حملة واسعة بالتعاون مع وحدة الصيدليات ، ووحدة
المخابز داخل بلدية بنغازي .
وأكد آمر دوريات الغرفة الرائد " خالد الورفلي " أن الدوريات تمكنت
خلال الحملة من ضبط عدد من المخالفات القانونية، وتجاوزات واستغلال
الفضاء العام .
وقال " الورفلي " إنه تم قفل عدد من المحال التجارية لبيع الزيوت،
وسلخانات لذبح الدواجن التي لا تتطابق عليها المواصفات والشروط الصحية
داخل المناطق السكنية، وصالات الجملة لبيع المواد الغذائية ، وبعض شركات
الأدوية .
وأضاف " الورفلي " أنه تم الضبط على العمالة الوافدة التي لا تملك أي
إجراءات قانونية، وتم إحالتهم لجهاز الهجرة غير الشرعية ، مؤكدا أن
الحملة مستمرة دون توقف أو تهاون، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك .
...(وال بنغازي)...