انطلاق الامتحانات الجزئية السريرية لطلبة السنة الثالثة بكلية
التقنية الطبية بطبرق .
الأحد ، 13- 05- 2018 - 08:26:00
بنغازى 13 مايو 2018 ( وال ) -بدأت بمركز طبرق الطبي الامتحانات الجزئية
السريرية لطلبة السنة الثالثة بقسم العلاج الطبيعي في كلية التقنية
الطبية بجامعة طبرق .
وقال رئيس قسم العلاج الطبيعي في مركز طبرق الطبي " صالح المنشاوي "
أن الامتحانات جاءت بعد الاتفاق ما بين مركز وجامعة طبرق منذ عام 2017
ميلادي , من أجل اكتساب الطلبة الخبرة العلمية والعملية لكيفية علاج
المرضى.
وأكد المنشاوي أن الامتحانات سوف تستمر بعد شهر رمضان الكريم .
يشار إلى أن كلية التقنية الطبية في جامعة طبرق تحوي 6 أقسام علمية هي
" العام ، و السنة التمهيدية الأولي، وتقنية المختبرات الطبية، وتقنية
العلاج الطبيعي، وتقنية الأشعة العلاجية والتخدير والتغذية العلاجية ".
...(وال بنغازي)...