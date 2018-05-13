انطلاق الامتحانات الجزئية السريرية لطلبة السنة الثالثة بكلية التقنية الطبية بطبرق .





بنغازى 13 مايو 2018 ( وال ) -بدأت بمركز طبرق الطبي الامتحانات الجزئية

السريرية لطلبة السنة الثالثة بقسم العلاج الطبيعي في كلية التقنية

الطبية بجامعة طبرق .

وقال رئيس قسم العلاج الطبيعي في مركز طبرق الطبي " صالح المنشاوي "

أن الامتحانات جاءت بعد الاتفاق ما بين مركز وجامعة طبرق منذ عام 2017

ميلادي , من أجل اكتساب الطلبة الخبرة العلمية والعملية لكيفية علاج

المرضى.

وأكد المنشاوي أن الامتحانات سوف تستمر بعد شهر رمضان الكريم .

يشار إلى أن كلية التقنية الطبية في جامعة طبرق تحوي 6 أقسام علمية هي

" العام ، و السنة التمهيدية الأولي، وتقنية المختبرات الطبية، وتقنية

العلاج الطبيعي، وتقنية الأشعة العلاجية والتخدير والتغذية العلاجية ".

...(وال بنغازي)...