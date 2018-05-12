بيان رئيس المجلس الرئاسي حول التصعيد العسكري في سبها .

طرابلس 12 مايو 2018 (وال) - اصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بيانا اليوم حول التصعيد العسكري في سبها .. وجاء في البيان :-

يعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن القلق الشديد للتصعيد العسكري في مدينة سبها ويطالب بالتهدئة والوقف الفوري لاطلاق النار ولكافة الاعمال العدائية والتحلي باقصى درجات ضبط النفس .

ويدعو رئيس المجلس الرئاسي الى الاحتكام للعقل وان يعود اطراف النزاع الى نهج الحوار والتفاهم ويناشد حكماء ومشايخ واعيان الجنوب الى التدخل العاجل لاطفاء نيران الفتنة ،فمن المؤسف والمحزن ان يتقاتل الليبيون فيما بينهم .

اننا اذ نجدد الحرص البالغ على امن واستقرار المنطقة الجنوبية ، ندعو الى الالتزام بمقررات اللجنة التي شكلناها لمتابعة اوضاع الجنوب ، والتي تضم مختلف الاطياف ووضعت اثر زيارتها الميدانية لسبها معالجة الازمة تضمن التهدئة وتوفير الخدمات للمواطنين .

لقد حرصنا على الوقوف على مسافة واحدة بين الجميع ،وندعوهم من هذا المنطلق الى حقن الدماء وتغليب مصلحة الوطن ، فلا حل عسكري لهذا النزاع او غيره .

اننا نعمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تحقيق وقف اطلاق النار ،وسنلتقي بممثلين عن الاطراف الفاعلة في الجنوب والتحرك العاجل نحو التسوية والمصالحة ، وسنبذل كل الجهد لتوحيد صف الليبيين في مواجهة التصعيد في الجنوب ،فهو يصب فقط لصالح الجماعات الارهابية وكافة المتربصين ببلادنا .

اللهم احفظ اهلنا في سبها وانعم على المدينة بالامن والسلام .

(وال)