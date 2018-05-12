منتخب ساحل العاج يتوج ببطولة افريقيا لكرة القدم المصغرة ليبيا 2018.





طرابلس 12 مايو 2018 (وال) - توج منتخب ساحل العاج بكأس بطولة افريقيا

الاولى لكرة القدم المصغرة ليبيا 2018 بعد فوزه مساء اليوم على منتخب

السنغال بركلات الترجيح (3-1) في المباراة النهائية التي اقيمت بملعب

نادي المدينة بطرابلس .

انتهى الوقت الرسمي للمباراة بالتعادل الايجابي بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل

ثلاثة وكانت المباراة اكثر اثارة وتشويق حيث عدل منتخب السنغال النتيجة

في اخر دقاق الوقت الرسمي .

وفي الوقت الاضافي والمقدر بعشرة دقائق مقسم على شوطين لم يستطيع أي

منتخب الفوز بنتيجة المباراة حيث تم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي اتسمت

لمنتخب ساحل العاج بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف .

وقد قام بتسليم كأس بطولة هذه الدورة رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم

المصغرة اشرف بن صالحة ، ونائب الرئيس حسين طويليب رئيس الاتحاد الليبي

لكرة القدم المصغرة ورئيس الشركة المتحدة الراعي الرسمي لهذه البطولة عبد

الهادي الزليتني والعديد من الشخصيات الرياضية والجماهير الرياضية

الليبية والافريقية .

وقد تم منح صاحب الترتيب الاول منتخب ساح العاج ، القلائد الذهبية ومنتخب

السنغال ، القلائد الفضية والمنتخب التونسي صاحب الترتيب الثالث ،

القلائد البرونزية .

وفي مباراة ترتيبية اقيمت قبل المباراة النهائية ، فقد المنتخب الليبي

نتيجة مباراته امام المنتخب التونسي بنتيجة هدف دون مقابل ،وبهذه النتيجة

تحصل المنتخب التونسي على الترتيب الثالث ، وليبيا الترتيب الرابع .

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