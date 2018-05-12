فريق أهلي طرابلس لكرة السلة يتوج بكأس ليبيا.





طرابلس 12 مايو 2018 (وال)- توج الأهلي طرابلس بكأس ليبيا لكرة السلة بعد

فوزه أمس الجمعة بمجمع سليمان الضراط على النصر بفارق سبع نقاط.

المباراة شهدت سيطرة أهلاوية من بدايتها، حيث تقدم الأهلي في الربع

الأول 27/ 15 والربع الثاني كان متكافئًا لكن الأهلي تقدم 42/ 29، وفي

الربع الثالث واصل الأهلي تقدمه 66/ 46، وفي الربع الرابع كانت الأفضلية

للنصر لتنتهي المباراة بفوز الأهلي طرابلس 88 /74 وليتوج بكأس ليبيا لكرة

السلة للمرة الثالثة في تاريخه.

وتصدر هدافي نهائي الكأس محترف الأهلي طرابلس الأمريكي جاستون تابس

برصيد 38 نقطة، ويليه محترف النصر الأمريكي بروكس 21 نقطة، ولاعب الأهلي

طرابلس نسيم بدروش 18، وخالد الأوجلي لاعب النصر 15 نقطة.

يذكر أن الاتحاد والمروج هما الأكثر تتويجًا بكأس ليبيا لكرة السلة أربع

مرات لكل منهما، ويليهما النصر 3، والشباب 3، والأهلي طرابلس 3 مرات،

والأهلي بنغازي والهلال والوحدة والمدينة توجت بالكأس لمرة واحدة.

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