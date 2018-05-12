اتحاد كرة القدم يصدر جدول مباريات مرحلة الإياب للدوري الرباعي.





طرابلس 12 مايو 2018 (وال)- أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد العام لكرة

القدم الخميس جدول مرحلة الإياب للدوري الرباعي الخاص بالتتويج، والذي

سيكون على النحو الآتي.

أول مباريات مرحلة الإياب ستقام يوم الأحد 27 مايو الجاري وتجمع الأهلي

بنغازي والاتحاد بملعب بنينا، والأهلي طرابلس والنصر بملعب مصراتة.

الجولة الثانية ستكون يوم 2 يونيو المقبل، حيث ستجمع الاتحاد مع الأهلي

طرابلس بملعب طرابلس، والنصر والأهلي بنغازي بملعب بنينا.

الجولة الثالثة والأخيرة يوم 8 يونيو وستجمع الأهلي طرابلس والأهلي

بنغازي في ملعب مصراتة، والنصر والاتحاد في ملعب بنينا.

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