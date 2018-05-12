مدرب جديد للمنتخب الوطني الأول كرة القدم.





طرابلس 12 مايو 2018 (وال)- وصل الجمعة إلى طرابلس المدرب الجزائري "عادل

عمروش" (50 عاما) في زيارة قصيرة سيلتقي خلالها رئيس الاتحاد الليبي لكرة

القدم "جمال الجعفري"، وذلك للنظر في إمكانية توليه مهام تدريب المنتخب

الوطني الأول.

وقد تأكد رسميًا أن المدرب البلجيكي من أصل جزائري قبل بشروط الاتحاد

الليبي لتدريب المنتخب، وأن توقيع العقد والتفاهم على شروطه سيكون خلال

لقاء رئيس الاتحاد مع "عمروش" السبت.

وقد سبق وأن درب "عمروش" منتخب كينيا وقاده إلى تحسين مستواه في

التصنيف العالمي من 95 إلى 38 في عام واحد.

ودرب كذلك منتخب بوروندي، كما يعمل محاضرا معتمدا في الاتحاد البلجيكي

لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وحصل على بطولتين في الكونغو

مع موتيما بامبي كأس الكونغو والسوبر، وحصل على لقب أحسن مدرب في الجزائر

2013 ولقب أحسن مدرب لشرق أفريقيا، كما أحرز كأس السيكافا مع كينيا.

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