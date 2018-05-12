نتائج مباريات دوري كرة اليد.





طرابلس 12 مايو 2018 (وال)- أسفرت مباريات المجموعة الثانية للدوري

الليبي لكرة اليد والتي أقيمت أمس الجمعة عن عودة أهلي بنغازي بثلاث نقاط

ثمينة من صالة البيضاء، بفوزه على مستضيفه الأخضر 30 / 28 ضمن منافسات

الأسبوع الـ 14 للمجموعة الثانية لدوري كرة اليد.

وضمن منافسات نفس المجموعة، فاز النجمة على الانتصار 37 / 21، وبقاعة

النجمة ببنغازي، تفوق قاريونس على الكفاح 37 / 21.

وشهدت المباراة التي جمعت النصر والهلال، فوز فريق النصر على الهلال

بنتيجة 27 / 25.

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