نتائج مباريات دوري كرة اليد.
السبت ، 12- 05- 2018 - 20:44:00
طرابلس 12 مايو 2018 (وال)- أسفرت مباريات المجموعة الثانية للدوري
الليبي لكرة اليد والتي أقيمت أمس الجمعة عن عودة أهلي بنغازي بثلاث نقاط
ثمينة من صالة البيضاء، بفوزه على مستضيفه الأخضر 30 / 28 ضمن منافسات
الأسبوع الـ 14 للمجموعة الثانية لدوري كرة اليد.
وضمن منافسات نفس المجموعة، فاز النجمة على الانتصار 37 / 21، وبقاعة
النجمة ببنغازي، تفوق قاريونس على الكفاح 37 / 21.
وشهدت المباراة التي جمعت النصر والهلال، فوز فريق النصر على الهلال
بنتيجة 27 / 25.
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