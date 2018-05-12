افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بقرية بني اسليسلة ببلدية الخمس .





الخمس 12 مايو 2018 (وال) - احتفل أمس الجمعة بمحلة قوقاس قرية بني

اسليسلة ببلدية الخمس بافتتاح مسجد عمر بن الخطاب ، وذلك بمناسبة قرب

حلول شهر رمضان الكريم .

وأقيم بهذه المناسبة حفلا دينينا حضره جمع غفير من أهالي المنطقة

والضيوف؛ ألقيت خلاله الدروس الدينية تناولت سيرة الرسول صلى الله عليه

وسلم العطرة .

كما ألقيت في الحفل عدة كلمات أشادت بجهود أهالي هذه المنطقة واللجنة

المشرفة على البناء الذين حرصوا وكرّسوا كل الجهد والوقت في سبيل انجاز

هذا المسجد الذي شيد بالمجهود الذاتي وبتعاون أهل الخير والبر الإحسان .

وأقيمت بعد ذلك شعائر صلاة الجمعة بالمسجد إيداناّ بافتتاحه .

..(وال- الخمس)..