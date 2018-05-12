مهرجان للفروسية الشعبية بالخمس.





الخمس 12 مايو 2018 ( وال ) - نظّم عقد البشائر الخير قوقاس مارغنة

للفروسية الشعبية مساء امس الجمعة مهرجان للميز الشعبي بمحلة قوقاس

الخمس.

وحضر المهرجان جمع غفير من الأهالي وعشاق الفروسية حيث قدم الفرسان

عروض جميلة ورائعة في الفروسية الشعبية

نالت اعجاب الحضور.

وشارك في هذه العروض كوكبة من الشباب صغار السن الذين يعشقون رياضة

الفروسية وركوب الخيل .

وحظي المهرجان بحضور وتشجيع متميّز من المهتمين ومحبي رياضة الفروسية

التي تجسد التراث الليبي الأصيل .

..(وال- الخمس)..