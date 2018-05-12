رئيس المجلس الرئاسي يتسلم أوراق اعتماد سفير المملكة المتحدة الجديد فرانك بيكر سفيراً لبلاده لدى ليبيا.



طرابلس 12 مايو 2018 ( وال ) - تسلم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني، فائز السراج اليوم السبت ، أوراق اعتماد سفير المملكة المتحدة

فرانك بيكر سفيراً لبلاده لدى ليبيا، بحضور وزير الخارجية محمد سيالة.

وجرت مراسم تسليم أوراق الاعتماد بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة

طرابلس .

وأكد السفير البريطاني خلال كلمة القاها بالمناسبة على عمق العلاقات التي

تربط بريطانيا وليبيا ، مشيراً إلى وقوف الليبيين والبريطانيين جنباً إلى

جنب خلال الحرب العالمية الثانية ، محيياً تضحيات الشعبين الصديقين.

وقال السفير البريطاني إن بلاده كجزء من الاجماع الدولي تقف خلف حكومة

الوفاق الوطني وستواصل تعاونها الوثيق لمساعدة حكومة الوفاق في تقديم

خدماتها للمواطنين ومساعدة ليبيا على استعادة دورها في المجتمع الدولي.

وتحدث السفير عن ما قدمته بلاده من دعم لعدد من المشاريع في مختلف انحاء

ليبيا، مبدياً تطلعه لتقديم المزيد من الدعم، والتعاون الوثيق في مجال

التجارة ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأعلن السفير في كلمته عن قرب إعادة افتتاح خدمة التأشيرات البريطانية في

طرابلس بعد أن اصبحت السفارة تعمل الأن من العاصمة .

وقدم السفير في ختام كلمته الشكر لرئيس المجلس الرئاسي ومعاونيه على كرم

الضيافة وحرارة الترحيب .

من جانبه أعرب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج عن سعادته لاستلام أوراق

اعتماد السفير فرانك بيكر ، مؤكداً على العلاقات التي تربط بين البلدين

الصديقين، مثمناً موقف بريطانيا الداعم لليبيا ولحكومة الوفاق الوطني في

المحافل الدولية، وفي دعم مسار التسوية السياسية في ليبيا.

واعرب السراج عن شكره لما قدمته بريطانيا من مساعدات للتخفيف من وقع

الظرف الصعب التي تمر به البلاد، مبديا تطلعه لتطوير التعاون الثنائي

ليشمل مختلف المجالات، وأن تساهم المملكة المتحدة بفعالية في مرحلة

البناء وإعادة الاعمار والتنمية الاقتصادية.

ويخلف السفير الجديد بيكر ، السفير البريطاني السابق بيتر ميليت الذي

انتهت مدة عمله في ليبيا في شهر ديسمبر الماضي.

..(وال).