اعادة مطلوبة .

. المركز الليبي للاستشعار عن بعد

وعلوم الفضاء : الخميس 17 مايو ، هو أول أيام شهر رمضان المبارك .





طرابلس 12 مايو 2018 ( وال ) - أعلن المركز الليبي للاستشعارعن بعد

وعلوم الفضاء أنه بناء على الدراسات الفلكية والحسابات العلمية الخاصة

بتحديد بداية شهر رمضان المبارك لسنة 1439 هـ 2018 م ، سيكون يوم

الأربعاء 16 مايو الجاري هو المتمم لشهر شعبان ، ويوم الخميس 17 مايو ،

هو أول أيام شهر رمضان المبارك .

وأوضح المركز في بيان له تحصلت وكالة الأنباء الليبية " وال " على

نسخة منه أن زمن الاقتران المركزي ( المحاق ) فلكياً لشهر رمضان المبارك

لسنة 1439 هـ 2018 م يوم الثلاثاء 29 شعبان هجري الموافق 15 مايو -2018 .

م على تمام الساعة 13،50 ( الساعة الواحدة وخمسون دقيقة ظهراً ) بتوقيت

ليبيا المحلي ، وتعرف بالبداية الفلكية لهذا الشهر وهي واحدة في دول

العالم كافة حسب التوقيت العالمي وتحدث في أى لحظة من اليوم ولا تعتمد

على الموقع الجغرافي .. عليه فإن تحري ورصد هلال شهر رمضان المبارك

سيكون بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء - 29 شعبان 1439 هجري الموافق 15

مايو 20118 . م .، وبذلك سيكون يوم الأربعاء 16 مايو 2018 . م هو المتمم

لشهر شعبان ، ويوم الخميس 17 مايو 2018 . م هو أول أيام شهر رمضان

المبارك ، وإن بداية الشهر بحسب المعايير المتفق عليها مع دار الإفتاء

الليبية منذ سنة 2012 . م .



ونوه المركز بأن هذا التقرير هو تقرير علمي بحثي فقط ، أما بالنسبة

للإعلان عن بداية الشهر رسميا سيكون من قبل جهات الاختصاص بالدولة

الليبية .

(وال)