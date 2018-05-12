رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يستقبل وفداً من بلدية مسلاته .









طرابلس 12 مايو 2018 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني " فائز السراج " وفداً من بلدية مسلاته ضم عضو مجلس النواب

عن المدينة السيد " عدنان فوزي الشعاب " وعميد وأعضاء البلدية.

وجدد الوفد في مستهل اللقاء الذي عقد الخميس دعم بلدية مسلاته

لحكومة الوفاق الوطني ومساندة جهودها الرامية إلى توحيد الصف ولم شمل

الليبيين وتخفيف المعاناة على كاهل المواطن في ربوع ليبيا كافة .

ورحب رئيس المجلس الرئاسي بوفد بلدية مسلاته .. مؤكداً حرصه على تذليل

المصاعب التي تواجه المجالس البلدية في أداء اعمالها ، والعمل على توسيع

صلاحياتها تفعيلا لنهج اللامركزية الذي تسعى الحكومة لترسيخه.

واستمع رئيس المجلس الرئاسي لما عرضه أعضاء الوفد من مطالب في مجالات

التعليم والصحة تشمل إمكانية انشاء جامعة بالبلدية وتزويد مستشفى المدينة

بالكوادر والمعدات ، وانشاء مركز لعلاج مرضى السكري ومركز آخر للعلاج

الطبيعي ، اضافة لتفعيل مشروع الطاقات المتجددة المقترح تنفيذه في

المدينة والذي سيكون باكورة مشاريع الطاقات المتجددة في ليبيا .

وقد اصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعليماته الفورية

للجهات المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ عدد من المطالب ، وتم

الاتفاق على تقديم مذكرات تفصيلية لمشاريع اخرى .

وفي ختام اللقاء اثنى رئيس المجلس الرئاسي على اهتمام مدينة مسلاته

بتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه .. مؤكداً على ضرورة الاهتمام بمن

تحصل على التراتيب الأولى في المسابقات المحلية والدولية ، والعمل على

إقامة حفل تكريم لهم، وأعلن عن تخصيص مبلغ مالي لإقامة مسابقة لحفظ

وتجويد القرآن الكريم على مستوى مناطق ليبيا بمدينة مسلاته.



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