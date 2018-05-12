ناسا تعلن إرسال طائرة هليكوبتر لكوكب المريخ.





واشنطن 12 مايو 2018 (وال ) - أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "

ناسا" مساء الجمعة أنها سترسل طائرة هليكوبتر صغيرة في إطار بعثة عام

2020 لوضع مسبار من الجيل التالي على سطح المريخ فيما يمثل أول مرة يتم

فيها استخدام مثل هذه الطائرات في عالم آخر.

وقالت ناسا إن الطائرة الهليكوبتر الخاصة بكوكب المريخ ستعمل عن طريق

التحكم عن بعد وهي مصممة للعمل في الغلاف الجوي الرقيق للمريخ بمروحتين

تدوران بشكل عكسي ويبلغ وزنها نحو 1.8 كيلوجرام بجسم يعادل حجم كرة

البيسبول. وتدور مراوح الطائرة بسرعة ثلاثة آلاف لفة تقريبا في الدقيقة

وهو ما يزيد عشر مرات تقريبا عن معدل الطائرات الهليكوبتر على الأرض.

وقالت ناسا إن هذه الطائرة تهدف إلى إظهار مدى صلاحية وجدوى استخدام مثل

هذه الطائرات على المريخ مع احتمال قيامها بأدوار مثل الاستكشاف من خلال

الطيران على ارتفاع منخفض أو الوصول إلى أماكن يتعذر الوصول إليها من

الأرض.

وتحتوى الطائرة على خلايا شمسية لشحن بطاريات أيون الليثيوم التي تعمل

بها وآلية التدفئة للحفاظ علي دفء الطائرة خلال الليل الذي تنخفض فيه

الحرارة إلى درجة التجمد.

ومن المقرر انطلاق مهمة مسبار كوكب المريخ في شهر يوليو 2020 من قاعدة

كيب كانافيرال في ولاية فلوريد للوصول إلى المريخ في فبراير 2021. وقالت

ناسا إن المسبار مصمم للقيام بدراسات جيولوجية والتأكد من صلاحية بيئة

المريخ للحياة.

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