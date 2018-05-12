مدير الادارة العامة لشؤون المرور والتراخيص بوزارة الداخلية يؤكد على أهمية النتائج الإيجابية من إحياء يوم المرور العالمي واسبوع المرور العربي .





طرابلس 12 مايو 2018 ( وال ) - أكد مدير الادارة العامة لشؤون

المرور والتراخيص بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عقيد “عبد

السلام البركي” على أهمية النتائج الإيجابية من إحياء يوم المرور العالمي

واسبوع المرور العربي .

وأشار في هذا الصدد إلى زيادة الوعي لدى السادة المواطنين باحترام

وتقدير عمل رجل المرور ، والالتزام والتقيد بتنفيذ اشارات السير،

والتعاون بشكل عام في هذا الجانب .

يذكر أن اسبوع المرور اختير ان يكون شعاره هذا العام تحت مسمى “ رجل

المرور منكم ولخدمتكم” ، وذلك لربط العلاقة ما بين المواطن ورجل المرور

بهدف زيادة نشر التوعية المرورية ، وشهد اقامة حلقات نقاش في مجال

التوعية المرورية لدى المواطنين ، بالاضافة إلى التنسيق مع أئمة المساجد

والخطباء بالهيأة العامة للاوقاف والشؤون الاسلامية للتنبيه بمخاطر

الحوادث المرورية ، وما تسببه من كوارث أدت إلى حدوث خسار بشرية ومادية ،

بالاضافة إلى تأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني. وقد شارك في احياء هذا اليوم مؤسسات المجتمع المدني والكشافة والمرشدات

وفرق العمل التطوعي والهلال الأحمرمن خلال اقامة استعراض رمزي لرجال شرطة

المرور وبمشاركة طلبة المدارس والمهتمين بهذا الجانب . . كما تم خلاله

تكريم أسر شهداء الواجب من أعضاء شرطة المرور والمتقاعدين والمتميزين في

العمل من رجال المرور، وكذلك الجهات الداعمة .



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