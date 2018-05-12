وزير الصحة : تكريم كل من يساهم في تقديم الخدمات الطبية "يُجسد أرقى المعاني السامية" .





طرابلس 12 مايو 2018 ( وال ) - قال وزير الصحة بحكومة الوفاق

الوطني المفوض الدكتور "عمر بشير الطاهر " إن " تكريم كل من ساهم ويساهم

في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين يجسد أرقى المعاني السامية التي تغرس

فينا روح الوفاء لمن قدموا لهذا الوطن"

وأضاف " الوزير" خلال حضوره الحفلٍ التكريمي الذي نظمه مركز علاج السكر

والغدد الصماء لعدد 18 موظفاً من بينهم 7 انتقلوا لرحمة الله ؛ " أنه لا

يسعني إلا أن ادعوا أهالي من توفاهم الله إلى الاعتزاز والفخر بذويهم

الذين أمضوا حياتهم في تقديمهم لهذه الخدمة الانسانية السامية".

من جانبه دعا د " أحمد سالم ادحيم" أحد الاستشاريين الذين تم تكريمهم؛

"الأطباء الجدد" إلى الاقتداء بمن سبقوهم من النخب والخبرات الذين عملوا

بالمركز طيلة السنوات الماضية ؛ مضيفا " جئت إلى المركز وأنا طبيب امتياز

والآن أنا استشاري وعلى وشك التقاعد كنا حين نقصر نحن الأطباء الجدد في

ذلك الحين؛ كانت النخب هنا بمثابة الأب والاخ لنا لإرشادنا .

وتم خلال الحفل الذي حضره مدير مركز علاج السكر والغدد الصماء السيد"

محمد الزليتني" وعميد البلدية " عبد الواحد البلوق" وعدد من العاملين

بالمركز تكريم عدد من الاستشاريين ورؤساء هيئات ووحدات منهم من عمل بالمركز

لمدة تصل إلى 35 سنة؛ من بينهم " د.ادريس ابراهيم الشريع" الذي شغل منصب

مدير إدارة الخدمات الطبية ولجنة شؤون التحقيقات ولجنة شؤون الوفيات بعد

أن التحق بالعمل في المركز عام 1984 وحتى عام 2018.

وأيضاً " أ. صالح دامجة الحتحق" الذي شغل منصب رئيس هيئة التمريض ولجنة

شؤون العاملين؛ و " د. مختار محمد البكوش" الذي عمل لمدة 16 سنة بمنصب

طبيب.

إلى جانب المرحوم "د. بشير العريفي" الذي شغل منصب رئيس الوحدة "سي" وعضو

هيئة تدريس بجامعة طرابلس بعد أن التحق بالعمل في المركز عام 2009 .



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