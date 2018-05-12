مهاتير يعين وزراء للداخلية والدفاع والمالية في ماليزيا.





كوالالمبور12 مايو 2018 ( وال) - غين رئيس الوزراء الماليزي "مهاتير

محمد" اليوم السبت وزراء للداخلية والدفاع والمالية.

وأسند "مهاتير " خلال مؤتمر صحفي في سيلانجور منصب وزير الداخلية لنائب

رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين كما عين السياسي المعارض محمد سابو

وزيرا للدفاع.

وعين مهاتير المصرفي السابق والمحاسب القانوني ليم جوان إنج في منصب وزير

المالية.

واختيرت محافظة البنك المركزي السابقة زيتي أختر عزيز والملياردير روبرت

كوك ضمن فريق خاص من الشخصيات البارزة التي

ستقدم النصح للحكومة فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية والمالية خلال المئة

يوم القادمة .

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