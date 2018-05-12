مراقبة آثار شحات تطلق حملة تطوعية
لحماية " المواقع الأثرية .
السبت ، 12- 05- 2018 - 11:31:00
شحات 12 مايو 2018 (وال )- تعتزم مراقبة آثار شحات ، إطلاق حملة نظافة
تطوعية تحت شعار "معاً لحماية المواقع الأثرية داخل المدينة" .
وذكر المكتب الإعلامي بمراقبة آثار شحات أن هذه الحملة تهدف إلى نشر
ثقافة الاهتمام بالموروث الثقافي، وهي خطوة من الخطوات المسبوقة لرفع
مدينة "قورينا" من قائمة الخطر .
وأضاف المكتب الإعلامي أن حملة نظافة المواقع الأثرية سيشارك فيها كل من
جمعية تنسيق المدينة، وفوج كشاف شحات، والهلال الأحمر الليبي.
( وال - بنغازى