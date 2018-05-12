مراقبة آثار شحات تطلق حملة تطوعية لحماية " المواقع الأثرية .





شحات 12 مايو 2018 (وال )- تعتزم مراقبة آثار شحات ، إطلاق حملة نظافة

تطوعية تحت شعار "معاً لحماية المواقع الأثرية داخل المدينة" .

وذكر المكتب الإعلامي بمراقبة آثار شحات أن هذه الحملة تهدف إلى نشر

ثقافة الاهتمام بالموروث الثقافي، وهي خطوة من الخطوات المسبوقة لرفع

مدينة "قورينا" من قائمة الخطر .

وأضاف المكتب الإعلامي أن حملة نظافة المواقع الأثرية سيشارك فيها كل من

جمعية تنسيق المدينة، وفوج كشاف شحات، والهلال الأحمر الليبي.



( وال - بنغازى