مراقبة آثار شحات تطلق حملة تطوعية لحماية " المواقع الأثرية .السبت ، 12-05-2018 - 11:31:00



شحات 12 مايو 2018 (وال )- تعتزم مراقبة آثار شحات ، إطلاق حملة نظافة
تطوعية تحت شعار "معاً لحماية المواقع الأثرية داخل المدينة" .
وذكر المكتب الإعلامي بمراقبة آثار شحات أن هذه الحملة تهدف إلى نشر
ثقافة الاهتمام بالموروث الثقافي، وهي خطوة من الخطوات المسبوقة لرفع
مدينة "قورينا" من قائمة الخطر .
وأضاف المكتب الإعلامي أن حملة نظافة المواقع الأثرية سيشارك فيها كل من
جمعية تنسيق المدينة، وفوج كشاف شحات، والهلال الأحمر الليبي.

( وال - بنغازى

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