مركز طبرق الطبي يجري 21 عملية قسطرة قلبية .السبت ، 12-05-2018 - 11:25:00



طبرق 12 يوليو 2018 (وال)- أجريت بمركز طبرق الطبي عدد 21 عملية قسطرة
قلبية تشخيصية وعلاجية بإشراف استشاري أمراض القلب الدكتور" عبد الهادي
الكاديكي" .
وقال مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي إن العمليات الجراحية كانت ما
بين العلاجية والتشخيصية بمشاركة طاقم غرفة عمليات القسطرة في المركز من
أطباء وتمريض وفنيين.
وتابع المكتب أن العمليات كانت " 10 تركيب دعامة، و 11 تشخيصية " مؤكداً
أن العمليات شملت مرضى ليبيين ومريض سوداني الجنسية.
يشار إلى أن العمليات التي أجريت لمرضى القلب من مختلف مدن ومناطق ليبيا
من بينها بنغازى وشحات وطبرق ودرنة والبيضاء والمرج والأبيار، وأم الرزم،
ومرتوبة ، والقرضبة .

( وال - بنغازى

الأكثر قراءة في وال

نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .
انعقاد المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء .
جامعة الدول العربية تطالب بتعزيز دور المنظمات المدنية لتحقيق التنمية القاهرة 19 ابريل 2018 (وال)- طالبت جامعة الدول العربية بإشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، في كافة المجالات التنموية وتذليل العقبات التي تواجه إنشاءها وتأسيسها

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا