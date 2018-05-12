مركز طبرق الطبي يجري 21 عملية قسطرة قلبية .





طبرق 12 يوليو 2018 (وال)- أجريت بمركز طبرق الطبي عدد 21 عملية قسطرة

قلبية تشخيصية وعلاجية بإشراف استشاري أمراض القلب الدكتور" عبد الهادي

الكاديكي" .

وقال مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي إن العمليات الجراحية كانت ما

بين العلاجية والتشخيصية بمشاركة طاقم غرفة عمليات القسطرة في المركز من

أطباء وتمريض وفنيين.

وتابع المكتب أن العمليات كانت " 10 تركيب دعامة، و 11 تشخيصية " مؤكداً

أن العمليات شملت مرضى ليبيين ومريض سوداني الجنسية.

يشار إلى أن العمليات التي أجريت لمرضى القلب من مختلف مدن ومناطق ليبيا

من بينها بنغازى وشحات وطبرق ودرنة والبيضاء والمرج والأبيار، وأم الرزم،

ومرتوبة ، والقرضبة .



( وال - بنغازى