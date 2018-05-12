البرلمان العربي يجدد رفضه اعلان ترمب القدس عاصمة لاسرائيل .





القاهرة 12 مايو 2018 (وال)- دعا البرلمان العربي إلى توحيد الموقف

العربي مع الموقف الفلسطيني من أجل توفير الحماية الدولية للشعب

الفلسطيني والعمل على إحياء عملية السلام من خلال عقد مؤتمر دولي تحت

رعاية الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها ودعم مبادرة السلام العربية على

أساس حل الدولتين لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وقبولها

عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة.

وجدد البرلمان العربي في بيان له اول امس الخميس، رفضه لإعلان الرئيس

الأميركي ترمب بشأن القدس ونقل السفارة الأميركية إليها باعتبارها خروجًا

على قرارات الشرعية الدولية كما دان قرار الكونجرس الأميركي بقطع

المساعدات عن الشعب الفلسطيني وقرار الكنيست الإسرائيلي بسن قانون لحجز

أموال السلطة الفلسطينية للضغط عليها لوقف رعاية عائلات الشهداء والأسرى

والجرحى.

كما ناشد البرلمان العربي في بيانه مجددًا كافة الفصائل الفلسطينية إلى

الالتزام بما وقعت عليه من اتفاقيات وتفاهمات لإنهاء الانقسام وآخرها

اتفاق 12 اكتوبر 2017 لتمكين حكومة التوافق الوطني من تسليم الإدارة

الكاملة في قطاع غزة كما هو في الضفة الغربية وفقًا للقوانين والأنظمة

المعمول بها في فلسطين.