انطلاق الامتحانات الجزئية السريرية لطلبة السنة الثالثة بكلية التقنية الطبية بمركز طبرق الطبي .





طبرق 12 مايو 2018 (وال) - بدأت بمركز طبرق الطبي الامتحانات الجزئية

السريرية لطلبة السنة الثالثة بقسم العلاج الطبيعي بكلية التقنية الطبية

بجامعة طبرق.

وقال رئيس قسم العلاج الطبيعي بمركز طبرق الطبي " صالح المنشاوي " إن

الامتحانات جاءت بعد الاتفاق ما بين مركز وجامعة طبرق منذ عام 2017

ميلادي , من أجل اكتساب الطلبة الخبرة العلمية والعملية بكيفية علاج

المرضى ، وان هذه الامتحانات سوف تستمر بعد شهر رمضان الكريم.

يشار إلى أن كلية التقنية الطبية بجامعة طبرق تحوي 6 أقسام علمية هي "

العام ، والسنة التمهيدية الأولي، وتقنية المختبرات الطبية، وتقنية

العلاج الطبيعي، و تقنية الأشعة العلاجية والتخدير والتغذية العلاجية ".



( وال - بنغازى