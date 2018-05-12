انطلاق الامتحانات الجزئية السريرية لطلبة السنة
الثالثة بكلية التقنية الطبية بمركز طبرق الطبي .
السبت ، 12- 05- 2018 - 11:29:00
طبرق 12 مايو 2018 (وال) - بدأت بمركز طبرق الطبي الامتحانات الجزئية
السريرية لطلبة السنة الثالثة بقسم العلاج الطبيعي بكلية التقنية الطبية
بجامعة طبرق.
وقال رئيس قسم العلاج الطبيعي بمركز طبرق الطبي " صالح المنشاوي " إن
الامتحانات جاءت بعد الاتفاق ما بين مركز وجامعة طبرق منذ عام 2017
ميلادي , من أجل اكتساب الطلبة الخبرة العلمية والعملية بكيفية علاج
المرضى ، وان هذه الامتحانات سوف تستمر بعد شهر رمضان الكريم.
يشار إلى أن كلية التقنية الطبية بجامعة طبرق تحوي 6 أقسام علمية هي "
العام ، والسنة التمهيدية الأولي، وتقنية المختبرات الطبية، وتقنية
العلاج الطبيعي، و تقنية الأشعة العلاجية والتخدير والتغذية العلاجية ".
( وال - بنغازى