الحرس البلدي بنغازى يشن حملة تفتيشية واسعة على المحال التجارية .السبت ، 12-05-2018 - 11:22:00



بنغازى 12 مايو 2018 (وال )- باشرت غرفة عمليات غرب بنغازى
التابعة لجهاز الحرس البلدي ، تنفيذ حملة تفتيشية واسعة بالتعاون مع
وحدتي الصيدليات والمخابز داخل حدود بلدية بنغازى .
وأكد آمر دوريات الغرفة الرائد " خالد الورفلي " أن الدوريات تمكنت
خلال هذه الحملة من ضبط عدد من المخالفات القانونية، وتجاوزات واستغلال
الفضاء العام .
وقال " الورفلي " إنه تم قفل عدد من المحال التجارية لبيع الزيوت،
وسلخانات لذبح الدواجن التي لا تتطابق والمواصفات والشروط الصحية داخل
المناطق السكنية، وصالات الجملة لبيع المواد الغذائية ، وبعض شركات
الأدوية .
وأضاف " الورفلي " أنه تم الضبط عدد من العمالة الوافدة التي لا تملك
أي إجراءات قانونية، وشهادات صحية ، وتم إحالتهم لجهاز الهجرة غير
الشرعية .
وأكد الرائد" خالد الورفلي " أن الحملة مستمرة دون توقف أو تهاون،
وخاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك ، وذلك بهدف الوقوف على الوضع
الصحي واجراءات السلامة العامة لكل ما يعرض للمستهلك من مواد غذائية أو
أدوية حفاظاً على صحة وأمن المواطن الغذائي .
( وال - بنغازى )

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