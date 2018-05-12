الحرس البلدي بنغازى يشن حملة تفتيشية واسعة على المحال التجارية .





بنغازى 12 مايو 2018 (وال )- باشرت غرفة عمليات غرب بنغازى

التابعة لجهاز الحرس البلدي ، تنفيذ حملة تفتيشية واسعة بالتعاون مع

وحدتي الصيدليات والمخابز داخل حدود بلدية بنغازى .

وأكد آمر دوريات الغرفة الرائد " خالد الورفلي " أن الدوريات تمكنت

خلال هذه الحملة من ضبط عدد من المخالفات القانونية، وتجاوزات واستغلال

الفضاء العام .

وقال " الورفلي " إنه تم قفل عدد من المحال التجارية لبيع الزيوت،

وسلخانات لذبح الدواجن التي لا تتطابق والمواصفات والشروط الصحية داخل

المناطق السكنية، وصالات الجملة لبيع المواد الغذائية ، وبعض شركات

الأدوية .

وأضاف " الورفلي " أنه تم الضبط عدد من العمالة الوافدة التي لا تملك

أي إجراءات قانونية، وشهادات صحية ، وتم إحالتهم لجهاز الهجرة غير

الشرعية .

وأكد الرائد" خالد الورفلي " أن الحملة مستمرة دون توقف أو تهاون،

وخاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك ، وذلك بهدف الوقوف على الوضع

الصحي واجراءات السلامة العامة لكل ما يعرض للمستهلك من مواد غذائية أو

أدوية حفاظاً على صحة وأمن المواطن الغذائي .

( وال - بنغازى )